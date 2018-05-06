هل نجحت الوساطة السعودية في إنهاء الأزمة بين حكومة بن دغر وأبوظبي

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اليمني خالد الأنسي، إن ماتقوم به الإمارات يوضح أطماعها في اليمن ولايدل على أنها دولة حليفة فهي تسعى للسيطرة علي البلاد.
و أشار إلى أن "الحكومة الشرعية" وقعت في مأزق لأن دور الإمارات الواضح هو السعي لإعادة نظام صالح ونجلة للسلطة مرة أخرى.
ومن جانبه أشار، جمال باراس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي الإلكتروني، إلى أن سيطرة الإمارات على الجزيرة لأنها تقع علي رأس الملاحة حيث تم ضبط عدة سفن إيرانية تقوم بإرسال أسلحة للحوثيين لذلك وجب ضبط الأمن في الجزيرة من قبل الإمارات التي هي عضو في التحالف لوقف عمليات التهريب وخاصة للأسلحة.
إعداد وتقديم: حساني البشير
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)