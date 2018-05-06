هل نجحت الوساطة السعودية في إنهاء الأزمة بين حكومة بن دغر وأبوظبي

© AP Photo / Saudi Press Agency رغم الجهود السعودية... الطائرة الإماراتية الخامسة تهبط في جزيرة سقطرى

إعتبرت الحكومة اليمنية أن ما أقدمت عليه الإمارات في جزيرة سقطرى أمر مفاجئ وغير مبرر مؤكدة أنه لم يطرأ جديد في وضع الجزيرة بحيث يستوجب سيطرة الإمارات على المطار والميناء هناك وعزت الحكومة التطورات الأخيرة إلى حالة الخلاف بين الشرعية والاشقاء.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اليمني خالد الأنسي، إن ماتقوم به الإمارات يوضح أطماعها في اليمن ولايدل على أنها دولة حليفة فهي تسعى للسيطرة علي البلاد.

و أشار إلى أن "الحكومة الشرعية" وقعت في مأزق لأن دور الإمارات الواضح هو السعي لإعادة نظام صالح ونجلة للسلطة مرة أخرى.

ومن جانبه أشار، جمال باراس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي الإلكتروني، إلى أن سيطرة الإمارات على الجزيرة لأنها تقع علي رأس الملاحة حيث تم ضبط عدة سفن إيرانية تقوم بإرسال أسلحة للحوثيين لذلك وجب ضبط الأمن في الجزيرة من قبل الإمارات التي هي عضو في التحالف لوقف عمليات التهريب وخاصة للأسلحة.

إعداد وتقديم: حساني البشير