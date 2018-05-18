الولايات المتحدة تعلن تأسيس تحالف دولي ضد إيران

الضيوف: د حسين روي وران، الكاتب والمحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران؛ ود محمد عز العرب، الخبير في الشؤون الإقليمية بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ ود. محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقر استراتيجية جديدة بشأن إيران الإثنين المقبل.

© Sputnik . Sergei Guneyev ميركل: الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا لكنه أفضل من عدم وجوده

وأنها ستعمل على تأسيس تحالف دولي ضد إيران لما تقوم به من أنشطة مزعزعة للإستقرار بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت وذلك على غرار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا الذي أنشئ في عام 2014 ويضم حاليا 75 دولة و مؤسسة ودعت ناورت الشركاء الأوربيين إلى المشاركة في هذا التحالف وتفهم مخاوف أمريكا تجاة إيرن

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وفرضت عقوبات جديدة على طهران. وسط انتقادات أوروبية كبيرة للقرار الأمريكي ومخاوف من أن يؤثر ذلك على العلاقات الأوربية الإقتصادية مع إيران.

وحول هذا الموضوع قال د. حسين روي وران الكاتب والمحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران إن امريكا تحاول إنتاج تحالف جديد بأطر جديدة لأنه يوجد تحالف الآن بين إسرائيل ودول خليجية وهذا التحالف لن يغير من الكثير من المعالم القائمة في المنطقة.

مشيرا في تصريحات لراديو سبوتنك إلى انه لا توجد مؤشرات أن وراء ذلك التحالف أهدف اقتصادية ولكن إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي يؤكد ذلك بالرغم من وجود دول رفضت قطع العلاقات مع إيران نتيجة للتبادل التجاري الكبير بينها..

وقائلا إن السعودية أخرجت علاقاتها مع اسرائيل من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة ومن غير المستبعد أن تكون إسرائيل جنبا إلى جنب مع السعودية في هذا التحالف..

ومنوها أن هناك محاولة لخلط الأوراق بتصدير مفهوم أن إيران هي داعش بينما أمريكا هي التي دعمت ومولت داعش لأن هناك أموالا طائلة أنفقت لدعم التيارات المتطرفة في سوريا.

وأوضح د محمد عز العرب الخبير في الشؤون الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول خلق جبهة مناوئة للنفوذ الايراني فيما يتعلق بالأنشطة الإيرانية التي تشكل تهديدا للمنظقة بحسب البيان الصادر من الخارجية الأمريكية وتحاول ضم بعض القوى المستفيدة من ذلك وخاصة السعودية والإمارات والبحرين..

وأوضح أنه لم يتضح بعد آليات عمل التحالف وأطرافه ولكن محاولة وضع قيود ضد التحركات الإيرانية وتوجية رسائل لإيران بأن هناك مراقبة لها وذلك بعد ضم عدد من أطراف حزب الله للعقوبات وتأكيد الإدارة الأمريكية على المضي قدما لانشاء التحالف..

وعن ما قالتة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية من أن التحالف سيكون على غرار ماحدث ضد داعش قال د. عز العرب إن التصريح يتسم بغموض شديد وهل سيكون عسكري أم اقتصادي ومدي حدود مشاركة الحلفاء وخاصىة دول الإتحاد الأوروبي والتي للآن لم تعلن عن نيتها المشاركة.

ومن جانبه قال د. محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي إن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عدة سياسات منها الانسحاب من الاتفاق النووي والمقاطعة نتيجة لتدخل إيران في الشؤن الداخلية للدول لذلك جاء التفكير في هذا التحالف ،متوقعا أن يكون الهدف من التحالف إقتصاديا ولو إستمرت إيران في مسعاها نحو الإرهاب ربما يكون هناك عمل آخر غير المقاطعة الإقتصادية..

وأشار إلى أن التحالف الدولي بقيادة أمريكا سيكون رادعا للحكومة الإيرانية بعيدا عن الشعب الإيراني الذي لايرضى على سياسات حكومتة.

إعداد وتقديم: حساني البشير