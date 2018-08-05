هل يتصاعد الحراك الدرزي والعربي ضد قانون يهودية الدولة في إسرائيل؟

بعد أن أقرت إسرائيل قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الشهر الماضي وبات جزءا من دستور البلاد. بدأت الاعتراضات في وجه هذا القانون المثير للجدل.. حيث تظاهر عشرات الآلاف من دروز إسرائيل والذين يصل عددهم إلى حوالي 130 ألف درزي.. وسط تل أبيب مع عدد من أنصارهم اعتراضا على هذا القانون ونادى المشاركون في المظاهرة بـ"المساواة" رافعين الأعلام الدرزية.. واعتبر الدروز أن هذا القانون يجعل منهم سكانا من الدرجة الثانية.

© Sputnik . Abdelraoof Samir إسرائيل تدشن حاجزا بحريا شمالي غزة

وقال د أحمد رفيق عوض الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن هذا القانون ينفي كل الحقوق للفلسطينيين في ظل وجود إدارة أمريكية متوحشة ضد الفلسطينيين ووجود ضعف وتفكك فلسطيني وقبول عربي بما يحدث ولذلك اختارت إسرائيل التوقيت و أقرت فيه القانون في ظل عدم تعليق أي دولة عربية على صدور القانون.

من جانبه أوضح المحلل السياسي نضال السبع أن هذا القانون أسقط الفكرة التي كانت تتحدث بها إسرائيل بأنها دولة للجميع.

وأشار إلى أن الحراك الدرزي والفلسطيني سوف يتصاعد في الفترة المقبلة، متوقعا أن تكون هناك مواجهة كبرى لأن مايحدث هو"ضرب صمميم الوجود الفلسطيني" لأن إسرائيل تريد إبعاد الفلسطييين وترحيلهم من الضفة الغربية باتجاه الأردن وترحيل الدروز إلى السويداء بسوريا..

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إعداد وتقديم حسان البشير