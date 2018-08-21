تسجيل
18:03 21 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    في العمق

    مشروع قانون بإعادة التجنيد الإلزامي في المغرب

    في العمق
    انسخ الرابط
    حساني البشير
    0 0 0

    الضيف: د. المريزق مصطفى، أستاذ الاجتماع، رئيس حركة "قادمون وقادرون" المغربية

    في المغرب أشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي العبد الحق المريني إلى مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر بعد ان صادق  المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006

    الجيش المغربي
    © AP Photo / Karim Selmaoui
    المغرب يعيد التجنيد الإلزامي للمرة الأولى منذ عام 2006
    وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.

    واوضح البيان أن تطبيق الخدمة العسكرية  بهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة

    حول هذا الموضوع

    قال د المريزق مصطفى أستاذ الاجتماع ورئيس حركة "قادمون وقادرون" المغربية

    إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه ويأتي في سياق الجدل في المغرب حول وضعية الشباب وتدهور القيم الاجتماعية وخاصة بعد حالات اغتصاب الفتيات وانتشار العنف على أبواب المدارس وانتشار الشتائم والسباب بين شباب المجتمع المغربي

    مطالبا في تصريحات لبرنامج في "العمق" عبر إذاعة "سبوتنيك" بالنهوض بحقوق المواطنة وعوده إيجابية للمغرب بتفعيل هذا القانون الذي  يشمل فئات عمرية من 19 الى 25 عاما..

    مشيرا أن الخدمة الإلزامية لاتقتصر  على الذكور بل تمتد الى الفتيات و لمدة 12 شهرا بقانون رقم 4408 بعدأن قد توقفت الخدمة الإلزامية من عام 2006 حيث تشمل الشق العسكري والمدني مع أهمية اعادة النظر في برامج الشباب الحكومية وهذا مدخل جيد للعمل الوطني..

    مشيرا إلى أنه يتمنى أن لايقتصر  التدريب على أبناء الفقراء فقط بل يجب تعميمه على جميع أفراد المجتمع كشكل من أشكال المساواة..

    وأن يكون التجنيد مدنيا مع التأهيل والتكوين العسكري  بمضمون المواطنة والقيم والمعرفة لكي يتشبث بها الشباب المغربي..

    وعن الإنتقادات للقانون قال إن  الرأي القائل بأن ذلك القانون ماهو إلا لدفع الشباب للولاء للدولة  قال إن هذا هو المطلوب لدفع الشباب بالتمسك بانتمائاتهم والتعلق بالدولة وحبها عبر ديمقراطية حقيقية تقوم على العدل والعدالة الإجتماعية وإقتسام الثروة بشكل عادل مع توفير الصحة والسكن والعمل للجميع.

    إعداد وتقديم حساني البشير

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دراجة نارية كهربائية إج بولسار في معرض الانتاج المتطور لـ كلاشنيكوف في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع آرميا 2018
    ليس فقط البنادق... "كلاشنيكوف" يعرض منتوجاته المتطورة الجديدة
    الأمن على الطريقة الإسرائيلية
    الأمن على الطريقة الإسرائيلية
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك