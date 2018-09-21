حسن نصر الله يعلن أن "حزب الله" يمتلك صواريخ دقيقة ومتطورة رغم "أنف إسرائيل"

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الحزب حصل على صواريخ دقيقة ومتطورة على الرغم من محاولات إسرائيل منعه من ذلك.

وقال نصر الله، إن ما فعلته إسرائيل من محاولات لمنع الحزب من الحصول على الصواريخ لم يجد نفعا، فقد بات الحزب يمتلك الصواريخ الموجهة بدقة، إلا أنه لم يقدم أي دليل على امتلاكه لهذه الصواريخ.

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة أن المقاومة باتت تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة، ومن الإمكانيات التسليحية ما يسمح إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا، ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام.

© AFP 2018 / AL-MANAR نصر الله: إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه

الصحفي اللبناني، حكم أمهز، قال: "إن توقيت تصريحات، حسن نصر الله، جاء نتيجة أن محور المقاومة الذي تشكل بعد الحرب على سوريا أصبح قويا وخاصة أن الجيش السوري بات يتجه إلى الجبهة الجنوبية ماجعل إسرائيل تشعر بالخطر وهزيمة حلفائها.

لذلك يوجه حسن نصر الله رسالة استباقية لإسرائيل حتى لا تقدم على أي إعتداء وبأن حزب الله يملك أسلحة مضادة لإسرائيل.

وأشار حكم في تصريحات لبرنامج في العمق عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن حزب الله يمتلك جميع الأسلحة الدقيقة وغير الدقيقة.

وقال إن تهديدات، حسن نصر الله، لإسرائيل ليست جديدة بل قائمة مع تراشق إعلامي منذ عقود بين الطرفين وهذا يرتيط بالتطورات على الساحة السورية ووصول التطورات إلى نهايتها كما يحدث في سوريا وطرد المشروع "الداعشي" الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنفيذة في العراق.

© AFP 2018 / نصر الله يرحب بالاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

واوضح أن اللبنانيين تعودوا على الحرب في لبنان وعلي السياسات المتوترة لذلك أصبح هناك مناعة من اللبنانيين ضد ما يحدث ولكن اللبنانيون ينتظرون المعركة النهائية مع إسرائيل وهي في مصلحة الجانب اللبناني لما يملكة من معنويات وقدرات عالية.

وعن كيفية امتلاك "حزب الله" للصواريخ قال أمهز "إنها أسرار عسكرية وأشار إلى أن، حسن نصر الله، صادق في كلامه وفيما يقوله لذلك من المؤكد أن "حزب الله" يمتلك هذه الصواريخ وبحسب تقارير فهو يمتلك أكثر من 100 الف صاروخ مع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى".

من ناحيته أوضح، أحمد رفيق عوض، الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن، حسن نصر الله، يريد أن يرسل رسالة قوية لإسرائيل وللأمريكيين وللداخل اللبناني الذي يعاني من عدم تشكيل حكومة جديدة وان هناك استعداد للمواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وأنه باق في سوريا ويستطيع الرد على إسرائيل ويستطيع أن يفتح جبهه ضدها في لبنان.

وأشار رفيق أنه من الواضح عندما يقول ،حسن نصر الله، أنه يمتلك الصواريخ فهو يمتلكها ومن خلال طرق كثيرة من خلال وكلاء أو من خلال طرق سرية او حتى طرق بدائية وخاصة أن الحدود البرية طويلة لايمكن ضبطها ، موضحا أن امتلاك "حزب الله" للصواريخ قد يؤثر على ميزان القوى لأن تجربة "حزب الله" في عام 2006 يتم الاستفادة منها ويجب الانتباه لما يقوله، حسن نصر الله، من خلال حقائق على الأرض لأن الحزب رقم صعب في المعادلة.

وقال إن الوضع الداخلي في لبنان مشوش، وبعد تصريحات، حسن نصر الله، قد يساهم في تأجيج الأوضاع هناك، مؤكدا أن رد نتنياهو كان سريعا بإرسال رسالة إلى "حزب الله" أن الرد سيكون ساحقا ولكن الطرفين إسرائيل و"حزب الله" يتجنبان المواجهة حتى هذه اللحظة.

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إعداد وتقديم: حساني البشير