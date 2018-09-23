لماذا هذا الصمت الدولي على الأزمة الإنسانية في اليمن

الضيوف : محمد الأحمدي، الناشط في حقوق الإنسان وعبد الوهاب الشرفي، مدير مركز رصد الديمقراطي.

© AP Photo / Hasan Jamali بعد تصريحات السودان عن الخروج من اليمن... تعليق من السعودية والإمارات

أثناء جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك أن الوضع الإنساني في اليمن قريب من بدء الهلاك الجماعي بسبب الجوع موضحا أن الأمم المتحدة خسرت الحرب أمام الجوع.

مضيفا: ربما نقترب الآن من نقطة اللاعودة التي سيكون من المستحيل منع الهلاك الجماعي للناس بسبب الجوع في البلاد.

حول هذا الموضوع قال محمد الأحمدي الناشط في حقوق الإنسان، إن هذا يعني تفاقم الناحية الإنسانية في اليمن نتيجة للحرب لأن هناك 33 مليون يمني بحاجة للمساعدة مع زيادة في أعداد الأطفال الذين يموتون نتيجة لانعدام الغذاء وتفشي واسع للأوبئة مثل الدفتريا وحمى الضنك مايعني تفاقم المأساة الإنسانية في اليمن.

ومن جانبه أوضح عبد الوهاب الشرفي مدير مركز رصد الديمقراطي، إن ما يحدث يفرض تبعات كبيرة على المجتمع الدولي وخاصة فيما يحدث في الحديدة من مآسي كبرى.

وأكد الشرفي أن هناك تعنتا واضحا من قبل مجلس الأمن وبريطانيا وفرنسا لتقدم مشاريع للاحتيال على المجلس حتى لايتخذ قرارات قوية بشان الحرب وهناك قرار من بريطانيا ببقاء ميناء الحديدة مفتوحا ولكن المفروض هو وقف الحرب نهائيا.