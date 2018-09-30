بيونغ يانغ لن تتخلى عن سلاحها النووي في ظل العقوبات الأمريكية

الضيوف: الخبير في الشؤون الآسيوية، الدكتور وائل عواد، من واشنطن الكاتب و المحلل السياسي، ماك شرقاوي.

حذر وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أنه ليس هناك أي مجال لنزع سلاح بلاده النووي اذا استمرت الولايات المتحدة بفرض العقوبات عليها لأن موقف الولايات المتحدة يعتمد على تدابير قاسية بحسب رأيه.

© REUTERS / KCNA كوريا الشمالية: أوقفنا التجارب النووية لكن العقوبات الدولية لم تتغير

مشيرا إلى أن التصور بأن العقوبات يمكن أن تركع بلاده هو حلم بعيد المنال يراود الناس الذين يجهلوننا.

حول هذا الموضوع قال الخبير في الشؤون الآسيوية، الدكتور وائل عواد:

إن هذا الموقف هو موقف ثابت من الولايات المتحدة التي مازالت متمسكة بفرض العقوبات على كوريا الشمالية برغم الحديث حول إتفاق لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وتوقع التوصل إلى إتفاق يمكن تطبيقة بالفعل لو إبتعدت أمريكا عن التعنت تجاه كوريا الشمالية فيما يخص نزع الأسلحة النووية.

من جانبه أوضح الكاتب والمحلل السياسي، ماك شرقاوي، أنه بعد قمة سنغافورة والإتفاق بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تم عمل مذكرات تفاهم بين الجانبين، لكن تلكأ النظام في كوريا الشمالية في نزع سلاحه النووي هو الذي أثار القلق، حيث هدمت كوريا الشمالية منصة قديمة لإطلاق الصواريخ لم يكن لها قيمة في البرنامج النووي.

وقال إن المنصة التي تم تدميرها في كوريا الشمالية تهالكت تماما مع إظهار صور الأقمار الصناعية بتجديد كوريا الشمالية لأسلحتها النووية وإضافه تحسينات عليها لذلك تنبهت الولايات المتحده لهذا الأمر واستمرت في عقوباتها على كوريا الشمالية.

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