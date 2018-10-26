الولايات المتحدة تفرض عقوبات على داعمي "حزب الله"

أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا ينص على فرض عقوبات على من يدعمون "حزب الله" اللبناني

مشيرا إلى أن القانون الذي وقعه الرئيس ترامب يعزل بشكل أوسع "حزب الله" عن النظام المالي الدولي ويحد من تمويله وأضاف أن هذه العقوبات موجهة ضد أشخاص أجانب وجهات حكومية تسهل وتدعم عن وعي "حزب الله" والشبكات المرتبطة به وغيرها من الجرائم عبر الحدود و تنص العقوبات على وجه الخصوص، تجميد الأصول، وإلغاء تأشيرات الدخول للولايات المتحدة وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة

حول هذا الموضوع قال سالم زهران مدير مركز الإرتكاز الإعلامي:

إن هذه العقوبات لاتنفصل عن العقوبات الموقعة على إيران لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد أن "حزب الله" لاينفصل عن إيران محاولا أن يفصل المكونات اللبنانية عن بعضها البعض وخاصة "بعد حصول "حزب الله" على أعلي الإصوات في الإنتخابات الأخيرة على مستوى لبنان ومعظم الأصوات من خارج طائفته ومعظم القوى السياسية تحاول أن تكسب ود "حزب الله.

منوها في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو سبوتنك إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تؤكد للعالم أن "حزب الله" هو جسم من إيران وقال زهران إن النظام المالي القوي لـ "حزب الله" سوف يشل هذه العقوبات لأن الحزب لن يتاثر برغم الضغوط على المصرفيين وأصحاب البنوك القريبين منه.

وأشار زهران إلى أن وفدا أمريكيا جاء إلى لبنان وتأكد أنه لا يمكن فصل "حزب الله" عن الجسد اللبناني لذلك يجد الأمريكيون صعوبة في فرض العقوبات.

من ناحيته أوضح الكاتب السياسي سمير حسن أنه بعد التحولات السياسية في المنطقة مع إنتصار "حزب الله" في سوريا والعراق ظهرت محاولة للضغط على المقاومة من خلال العقوبات بينما يريد ترامب أن يقدم نجاحات أمام الراي العام إستعدادا للإنتخابات الأمريكية فقط.

وأكد أن العقوبات لن تجدي فالمقاومة تتعايش مع الحصار كما يجري مع إيران وما يحدث هو حرب نفسية لن يكون لها صدي سلبي ولن يغير من استراتيجية المقاومة.

مشيرا إلى ان سوريا على سبيل المثال تعرضت لكل العقوبات وخرجت منتصرة مع تطور محور المقاومة ومع ظهور الدور الروسي القوي في المنظقة لذلك لن يتاثر "حزب الله" بشكل مباشر.

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إعداد وتقديم: حساني البشير