زيادة حدة المعارك في اليمن رغم مطالبات أمريكية بوقف القتال

في الوقت نفسه أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن قصف معسكر مستحدث للجيش اليمني في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بصاروخ باليستي ذكي. وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف، موقعاً العشرات بين قتيل وجريح.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر:
إنه بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي بخطته لوقف إطلاق النار كان الرد الحوثي بانهم غير مستعدين لذلك. لهذا قامت المقاومة بالضغط على الحوثيين من أجل الإلتزام بالمبادرات التي تؤدى إلى منحهم منطقة حكم ذاتي مع تسليم أسلحتهم للسلطات الشرعية.
وأشار الطاهر في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو سبوتنك إلى أن الحوثيين لن يلتزموا بوقف إطلاق النار وهناك سابقة لذلك من قبل بنقض الإتفاقيات الموقعة معهم ومهاجمة الجيش الوطني.
متوقعا أن المعارك ستكون أكثر حده عن ذي قبل مع لجؤء الحوثيين لقبول مبادرة الولايات المتحده للمراوغة لتوقيف الحرب لبرهة ثم معاودة القتال مرة أخري..منوها أن دور الأمم المتحده دور مشبوة لأنها ترفض تسليم ميناء الحديدة للحكومة بدعوى تردي الأوضاع الإنسانية.
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ومن جانبه قال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لـ "أنصار الله:
إن أنصار الله أكدوا من البداية أن الدعوات الأمريكية غير صادقة ولو أرادوا ذلك لأمروا بإيقاف الحرب فورا وما يحدث هو خداع للعالم.
مؤكدا أن ما يحدث من جرائم دون خوف من أي رد فعل دولي يمثل رغبة أمريكية نحو مزيد من العنف والحرب.
وقال البخيتي إن دور الأمم المتحده من الأزمة غير واضح ولا تنفذ تعهداتها لأنها إتفقت مع حكومة صنعاء على نقل المرضى والجرحي للخارج ولم تنفذ الإتفاق لأنها مرتبطة بدول كبري كأمريكا ودول غربية ولم تقم باتخاذ أي موقف إيجابي لمنع الحرب مؤكدا أنه لايمكن المراهنة على الأمم المتحدة بأي حال من الأحوال في أي حل للازمة اليمنية.
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إعداد وتقديم: حساني البشير
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