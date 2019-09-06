مآلات صفقة القرن بعد استقالة غرينبلات

أعلن موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، استقالته بعد إعلان خطة السلام الأمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين. وكان غرينبلات يعتزم البقاء لعامين فقط في البيت الأبيض عندما بدأ العمل في أوائل 2017

قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، إن غرينبلات، وهو أحد مهندسي خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، سوف يغادر منصبه في الأسابيع المقبلة.

ويقود مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر جهود الترويج للخطة بمساعدة غرينبلات والسفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان. وعملت المجموعة الثلاثية على خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة تتجاوز العامين. فيما ترفض السلطة الفلسطينية والفصائل أي خطة أمريكية للسلام تعرضها إدارة ترامب، حيث يعتبرها الفلسطينيون منحازة بشكل كامل لصالح إسرائيل.

واعتبرت حركة "فتح" الفلسطينية أن إعلان استقالة مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط دليل على فشل الخطة الأمريكية للسلام، التي تتجاوز حل الدولتين، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وإقرار صريح من الإدارة الأمريكية أنها تواجهُ عقبات.

وفي هذه الحلقة من برنامج "في العمق" نناقش هذا الموضوع بالشرح والتحليل.