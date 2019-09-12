مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان يكشف الأوضاع الإنسانية في أماكن الصراع العربية

نلتقي في هذه الحلقة مع مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، نتناقش معه حول الأزمات الإنسانية في المنطقة العربية نتيجة الأحداث الجارية والصراعات بين الفرقاء في عدة دول؛ وموقفِ الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان من الانتهاكات التي تُخلفها الحروب؛ وأيضا موقفها من الأعمال العدائية، سواء العسكرية أو السياسية ضد دول الشرق الأوسط؛ وكيفيةِ حل الأزمات من خلال الأمم المتحدة، التي ينتظر الجميع منها مواقف مغايرة لتطبيق مواثيقها على كل دول العالم.

قال مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد:

إن "الدور الذي نعتمده في عمل المجلس الدولي لحقوق الإنسان هو رصد وأرشفة ومتابعة كل الانتهاكات التي تحصل في الدول، خصوصا ما تقوم به بعض الحكومات من جهة عدم احترامها للشرعية الدولية والعهد الدولي الذي وقعوا عليه.

وعن انتقاده الأعمال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أشار إلى أنهم قاموا "بجر الكيان الإسرائيلي إلى المحاكمة الدولية من خلال الاستعراض الدوري الشامل، الذي تخضع له الدول من أجل أن تجيب أسئلة ومواضيع تم رفعها إلى المجلس الدولي واللجنة الدولية من شكاوى حول انتهاكات صارخة قامت بها".

"للمزيد تابعوا برنامج "لقاء سبوتنيك...