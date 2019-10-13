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17:41 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    لقاء سبوتنيك

    سفير جيبوتي: عقد قمة أفريقية روسية في سوتشي يعكس تطور العلاقات بين الجانبين

    لقاء سبوتنيك
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    تشهد العلاقات الروسية الأفريقية تطورًا ملحوظًا في السنوات الماضية، ما دفع الجانبين للاتفاق على عقد قمة في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري تستمر لمدة يومين.

    وكثفت روسيا مع مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، من الاستعدادات التحضيرية لقمة "روسيا - أفريقيا"، والمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة.

    الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    بوتين يوجه دعوة للبشير لحضور أول قمة روسية أفريقية
    وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في القاهرة، الرئيس المصري، وتباحثا بشأن تعزيز التعاون في القارة الأفريقية، واستعراض فرص التعاون بين الجانبين في هذا السياق، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، ودعوة روسيا لعقد قمة أفريقيا - روسيا، ومنتدى الأعمال المشترك بين الجانبين.

    في السياق ذاته، قال سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، محمد ظهر حرسي، إن "علاقة بلاده مع روسيا تتميز بنشاط  كبير هذه الفترة بفضل سفيري البلدين في موسكو وجيبوتي، حيث يقومان بجهد جبار؛ لتحقيق شراكة شاملة في المجالات الاقتصادية، التجارية والسياسية".

    وأثني السفير محمد ظهر  في حديثه مع برنامج "لقاء سبوتنيك"،على أهمية عقد القمة الروسية الأفريقية في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، لافتًا إلى مشاركة وفد جيبوتي برئاسة سفيرها بموسكو في القمة؛ لبحث سبل التعاون الممكنة مع روسيا، خاصة في مجال الصناعات الكبرى، حيث هناك اهتمام جيبوتي بتعزيز وتطوير العلاقات مع الجانب الروسي، وفق قوله.

    وعن الموقع الاستراتيجي لجمهورية جيبوتي، أوضح السفير ظهر أن" جيبوتي تعد الأن أهم دولة في القرن الإفريقي، خاصة عند باب المندب، باعتبارها المدخل الرئيس لإفريقيا، خاصة للدول الحبيسة التي لا تمتلك مؤانئ بحرية، مما يجعل جيبوتي تنفرد بتقديم الخدمات لعدد من الدول الإفريقية، منها إثيوبيا، الصومال، كينيا، جنوب السودان، إرتيريا، فضلًا عن استضافة جيبوتي لعدد كبير من المعسكرات الأجنبية، منها الفرنسية، الأمريكية، الصينية، الإيطالية واليابانية، ما جعل جمهورية جيبوتي قاعدة أساسية لكل عمليات مواجهة الإرهاب في أفريقيا والبحر الأحمر".

    وعن ملف سد النهضة، تحدث السفير محمد ظهر حرسي، بأن "جيبوتي تلعب منذ فترة دورًا هامًا في مفاوضات سد النهضة، من خلال تقريب وجهات النظر بين البلدين الأفريقيين الكبيرين، مردفًا "لا نريد أن يتصعد الملف إلى تدويل أو وساطات دولية".

    إعداد وتقديم: هند الضاوي

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    الكلمات الدلالية:
    سوتشي, أفريقيا, روسيا
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