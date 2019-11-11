دكتورة مكارم الغمري: تسلمي وسام بوشكين من الرئيس بوتين أعطى له ثقلا

بعد تكريم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها بمنحها وسام بوشكين، أجرينا لقاء مع الأستاذة الدكتورة مكارم الغمري، أستاذ الأدب الروسي، العميد الأسبق لكلية الألسن في جامعة عين شمس.

وقالت الغمري إن: "منحي وسام بوشكين يعكس تقديرا للجهد المتواضع الذي قدمته خلال عشرات السنين بالنسبة للثقافة الروسية"، مضيفة أن هذا الوسام مميز جدا لصدور قرار المنح بمرسوم رئاسي، ولتسلمي الجائزة من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين " وهذا أعطى للجائزة ثقلا .

ودعت عميد كلية الألسن الأسبق، إلى التنسيق بين الجانبين العربي والروسي من خلال دور النشر سواء حكومية أو خاصة لوضع برنامج لاختيار النصوص الأكثر فائدة وجدوي للترجمة بحيث تكون العملية منظمة ومدروسة .

ويعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.

إعداد وتقديم: دعاء ثابت