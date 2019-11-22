المتحدث باسم الحكومة العراقية يرد على الاتهامات الموجهة للحكومة

مع كل تظاهر للعراقيين منذ نحو شهر يسقط قتلى وجرحى برصاص حي أو من خلال قنابل الغاز حتى تخطى عدد القتلى أكثر من 330 قتيلا.

ويتهم المتظاهرون والمنظمات الحقوقية قوات الأمن العراقية بقتل المتظاهرين في محاولة لتخويفهم وإنهاء هذه الموجة من المظاهرات بينما تنفي الحكومة عن نفسها التهمة وتؤكد أنها تحمي المتظاهرين.

يطالب المتظاهرون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة والتخلص من الطائفية التي على أساسها يتم توزيع المناصب كما يطالبون بالقضاء على الفساد وإقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وكانت الحكومة العراقية قد وعدت بعدد من الاصلاحات ومحاربة الفساد لكن ذلك لم يوقف زخم المظاهرات التي قطعت عددا من الجسور وأغلقت الكثير من المؤسسات العراقية في أنحاء البلاد.

في هذ الحلقة نلتقي بالمتحدث باسم الحكومة العراقية، الدكتور وليم وردا، للتعرف أكثر على تفاصيل الأمور في العراق والإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتهدئة الشارع.