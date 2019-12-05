رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني: ميليشيات الغرب الليبي يتم تسليحها من عائدات النفط

أوضح الثني أن اتفاق السراج وإردوغان باطل قانونياً ودستورياً، وعلى الأرض يلقى معارضة واسعة من أطياف القبائل والمجتمع الليبي فضلاً عن المعارضة الشديدة من قبل دول المنطقة مثل مصر واليونان وقبرص وغيرها.

وأضاف رئيس الوزراء الليبي في حواره مع "لقاء سبوتنيك" إن الدور التركي في ليبيا يختلف عن الدور المصري والإماراتي، لافتاً إلى أن الدور التركي يهدم الدولة الليبية من خلال تعامله مع ميليشيات محظورة، بينما مصر والإمارات تتعاملان مع الأجسام الشرعية في الدولة الليبية.

وأشار الثني إلى أن الزج باسم روسيا في الملف الليبي غير مفهوم ولا مبرر، فروسيا دولة عظيمة ولدينا زيارة لوزير الخارجية إلى روسيا خلال شهر ديسمبر لبحث آفاق التعاون، ونأمل أن يسهم دور روسيا في ليبيا في التغيير نحو الأفضل.

وأكد الثني أن عائدات النفط الليبي لا تذهب للمؤسسات في الشرق في الوقت الذي ينفق منها على الميليشيات المسلحة غير الشرعية التي تؤيد حكومة الوفاق.

تابعوا الحوار الكامل مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الله الثني في برنامج "لقاء سبوتنيك".

إعداد وتقديم: دعاء ثابت