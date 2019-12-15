المتحدث باسم "الشباب والرياضة" المصرية: مصر ستظهر بشكل مميز في أولمبياد طوكيو 2020

الرياضة والشباب وجهان لعملة واحدة أحدهما يدفعك للآخر. فالشباب هو عماد الرياضة والرياضة هي أصل الشباب. تتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية للأوطان ولكن تبقى الرياضة بلغة واحدة، لغة من يبحث عن التميز ونبذ العنف والتطرف .

لقاؤنا اليوم مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية دكتور محمد فوزي والذي قال لـ "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة سبوتنيك، " إن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي كان له عظيم الأثر في الاهتمام بالبنية التحتية، سواء الإنشائية أو الفكرية للمواطنين وخاصة الشباب، من هنا يأتي انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ليؤكد على أهمية تمكين الشباب كما تخطط دائما القيادة السياسية، واجتماع الرئيس بكل شباب العالم يؤكد على أن مصر منفتحة على كل العالم، من خلال حوار هادف وبناء ومباشر، يتم فيه تبادل الخبرات والثقافات، والأهم من ذلك هو عرض التجربة المصرية، التي أكدت للعالم أن مصر هي القلب النابض للعالم العربي والشرق الأوسط".

كما أشار فوزي إلى أنه عندما نتحدث عن السلام نتحدث عن الرياضة، وتحقيق السلام النفسي والمجتمعي، فالرياضة تنبذ كل أشكال العنف والتنمر، وتحارب التطرف والإرهاب.

وحول إمكانية عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات في البطولات المحلية أكد فوزي أن مصر نظمت وعظمت القيمة لكل الاحداث الرياضية، من خلال كل عناصر المنظومة الرياضية، التي تشمل اللاعب والمدرب والحكم والأهم الجمهور، مصر نجحت في تنظيم بطولة الأمم الافريقية بكل نجاح، وأيضا نفس البطولة تحت سن 23 ، ومنها صعدت مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، وليس لدينا مشكلة في حضور الجماهير بشكل حضاري ومنظم، فقط لدينا تحديات، فعندما يعود الجمهور، يجب أن يعود بالشكل اللائق الذي ظهرت مصر به في البطولات القارية، ومصر أصبحت جاذبة لكل البطولات من الناحية التنظيمية، وسوف يعود الجمهور قريبا للمدرجات.

فما هو دور الوزارة المجتمعي والثقافي، ورؤيتها للتعاون الدولي بينها وبين العديد من الدول، وكيف تهتم بالشباب من خلال مراكز الشباب المنتشرة في البلاد، واستعدادها للبطولات الدولية والقارية المقبلة؟

المزيد من التفاصيل في لقاء اليوم و "لقاء سبوتنيك" . تابعونا...

إعداد وتقديم / يوسف عابدين