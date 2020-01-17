عقيلة صالح: لن نعترف بحكومة الوفاق برئاسة السراج

المستشار عقيلة صالح أحد أهم رجال القانون الليبي و انتخب كأول رئيس لمجلس النواب الليبي عام 2014 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي.

صالح تحدث في لقاء مع "سبوتنيك" عن أهم القضايا الملحة على الساحة الليبية ومنها الرد على تخوفات الليبيين من عودة الحكم العسكري، ولماذا يتهمون حكومة السراج بانتهاء مهلتها رغم أن نفس التهمة توجه لما يطلق عليه في طرابلس برلمان طبرق؟

وقال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن مؤتمر برلين قد يحل الأزمة الليبية، حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، موضحا أن أن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، لا تهدف لإعادة الحكم العسكري لليبيا.

وتابع صالح: "خلال مشاركتنا في موسكو قدم إلينا البيان، الذي تضمن الكثير من الجهود المشكورة للحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلا أننا لم نوقع لأننا كنا بحاجة لدراسة الأمر، خاصة أنه تضمن التعهد بالبنود الواردة فيه، وما عكر الأجواء هو حضور الجانب التركي".

ويقع مقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي إلا أنه وحسب الإعلان الدستوري بإمكان المجلس عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى، واتفق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء.

إعداد وتقديم: عبدالله حميد.