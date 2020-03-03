محمد إمعزب: أستبعد نشوب حرب إقليمية على الأرض الليبية

المجلس الأعلى للدولة هو أحد الأجسام السياسية التي يتكون منها البنيان السياسي الليبي بمقتضي اتفاق الصخيرات. وهو أعلى مجلس استشاري للدولة ومقره طرابلس.

في هذا الحوار، التقينا السيد محمد إمعزب النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة الليبي، وسألناه عن آخر مستجدات الوضع الليبي سياسيا وانعكاس الأوضاع العسكرية المتواصلة على ما يجري من مفاوضات سواء في جنيف أو في غيرها.

إمعزب تحدث في "لقاء سبوتنيك" عن تمسك حكومة الوفاق بالحل السياسي حتى آخر لحظة، قائلا إن الخيار العسكري غير مطروح من جانبنا إلا إذا فرض علينا.

كذلك استبعد إمعزب أن تنشب حرب إقليمية على أرض ليبيا، لافتا إلى مأزق التدخلات الخارجية لا سبيل للخروج منه إلا بأن يجلس الليبيون مع بعضهم البعض بثقة متبادلة، وحينها ستنتفي الحاجة لوجود أطراف خارجية.

كذلك أشار إمعزب إلى أن الدور المعول عليه للحل في ليبيا في المرحلة القادمة ربما يكون للاتحاد الإفريقي وليس لدول الجوار؛ فمبادرة الرئيس التونسي ركزت على دور القبائل رغم ان للقبائل دورا اجتماعيا أكثر منه سياسي، وأما الجزائر فقد جاءت متأخرة.

إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار