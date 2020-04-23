وزير شؤون القدس: تنفيذ "صفقة القرن" بدأ قبل إعلانها رسميا... وإسرائيل تسيس أزمة كورونا

أطلق الاتفاق بين رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، العنان لتطبيق ما يعرف بـ “صفقة القرن”، التي تقوم على أساس الاعتراف الأمريكي بضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

جاء ذلك بالتزامن مع اتهامات فلسطينية، لإسرائيل باستغلال أزمة وباء فيروس كورونا من أجل تنفيذ سياساتها الاستيطانية، مطالبةً المجتمع الدولي بالانتباه لذلك وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

قال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، إن ما يعرف بـ "صفقة القرن" بدأ تنفيذها قبل إعلانها الرسمي، وذلك عن طريق تجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين (الأونروا) وحصر أعمالها وخدماتها، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم وبشكل أحادي أنهم مستمرون في تطبيقها، لكن الرهان دائمًا يكون على الموقف الفلسطيني.

وأضاف أن الإسرائيليين لا يدخرون أي جهد لاستكمال عمليات التهويد، مشيرا إلى أن إسرائيل استغلت انشغال العالم بالحرب ومكافحة كورونا لتوسيع وتيرة الاستيطان في القدس.

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