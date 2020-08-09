وزير الخارجية اليمني يشدد على أهمية الدور الروسي لحل الأزمة اليمنية

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الحرب في البلاد، ووقف الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

وقال خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن "إنه من المهم أن يواصل الحكومة اليمنية وأنصار الله المشاركة في المفاوضات، حتى تكتمل قبل فوات الفرصة السانحة".

من جهته، قال وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية ومقرها صنعاء، المهندس هشام شرف على أهمية وجود دور روسي في حل الأزمة اليمنية.

وأضاف: "أن روسيا هي أحد الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن و دولة عظمى وقوية، وموقف روسيا المشرف في الأزمة السورية، يجعل اليمنيين على ثقة بأن روسيا متى ما كان لها دور في عملية إحلال السلام في اليمن، بالتأكيد سيتحقق السلام".

وتابع أن "وجود روسيا أو إيران في الرباعية الدولية التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيكون مهم جدا في إحداث توازن سياسي أو توازن في المواقف، خاصةً وأن الشعب الروسي تجمعه علاقة طيبة بالشعب اليمني، كما أن روسيا تنظر بالدرجة الأولى إلى مصلحة اليمن وشعبه".

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