ابن بريك: تجميد مشاورات اتفاق الرياض جاء بسبب خروقات الطرف الآخر

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن خلال الساعات الماضية تجميد مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض التي تجرى بالمملكة العربية السعودية، بعد الاتفاق على آليات لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية وتعهدهم بتنفيذ اتفاق الرياض.

في هذا السياق، أعرب اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، عن امتعاضه الشديد على سوء إدارة ملف اتفاق الرياض، من قبل جهات بعينها معروفة لدى المملكة العربية السعودية وقيادتها.

وأضاف أن تجميد مشاركة الانتقالي في مشاورات الرياض، جاء نتيجة الخروقات اليومية للطرف الآخر لوقف عمليات إطلاق النار والتي تؤدي إلى مقتل وإصابة الكثير من عناصر الانتقالي في مسرح العمليات في شبوة وأبين.

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت