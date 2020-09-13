نبيل شعث: الأشقاء العرب يقدمون التطبيع لإسرائيل مجانا وفلسطين قادرة على الصمود

بين وصفه بالإنجاز التاريخي، والخيانة للقضية الفلسطينية، وبين وعود السلام والمخاوف من تقويض الاستقرار في المنطقة، جاءت ردود الأفعال الدولية حول الاتفاق البحريني على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكن ردة فعل السلطة الفلسطينية على اعلان أبوظبي و ومن بعدها المنامة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كان واحدا وهو أن هذه الخطوة تُعد تقويضا للقضية الفلسطينية، على عكس ما يروج له مسؤولو الدولتين الخليجيتين.

في هذا السياق، قال الدكتور نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، هو انعكاس حقيقي للضعف والانهيار التي تواجهه بعض الحكومات العربية.

وأوضح شعث أن الحديث عن أن التطبيع يصب في صالح القضية الفلسطينية كلام فارغ ورخيص ولا معنى له.

أكد شعث أن "فلسطين صامدة منذ سنوات طويلة، وستصمد وتواجه كل هذه التحديات، ولن تتخلى عن قضيتها، مهما تخلى عنها الأشقاء"، مشيرًا إلى أن "موقف الجامعة العربية يعكس الضعف والخنوع العربيين".

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إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار