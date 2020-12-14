أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: نحتاج لرؤية عربية جديدة للسلام في ضوء المتغيرات

مع انطلاق قطار التطبيع إلى محطات الغرب في العالم العربي، حيث حط الرحال أخيرا في المغرب، قال عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير وأمين عام جبهة النضال الشعبي د.أحمد مجدلاني، إن "إدارة ترامب نجحت في خطتها لإقرار السلام الإقليمي بديلا عن السلام الفلسطيني، وتمكنت من استبدال الأولويات في المنطقة العربية بحجة أن إيران هي من تهدد الأمن القومي الدولي بدلًا من إسرائيل".