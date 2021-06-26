وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: ما حدث للناشط بنات خطأ كبير وتجاوز للقانون

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن التحقيق بشأن وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في أقرب فرصة.

وفي هذا السياق أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية د. أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ما حدث لبنات "غير مقبول ومحل مراجعة من قبل الحكومة والقيادة الفلسطينية، والرئيس عباس، ويُعتبر تجاوزا للقوانين الفلسطينية واعتداء على الحريات الأساسية".

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "لجنة التحقيق أصدرت تقريرا أوليا وستصدر خلال أيام تقريرا نهائيا وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من أصدر التعليمات والأوامر، ومن نفذ هذا العمل، ولن يكون هناك تسامح أو تهاون في الاعتداء على الحريات العامة بصرف النظر عن وجهات النظر المختلفة لأي معارض".

ولفت المسؤول إلى أن "هناك محاولة لاستثمار هذا الحادث لتشوية السلطة الفلسطينية، داعيا القوى والأطراف التي تحاول استغلال هذا الحدث لعدم ركوب الموجة والإساءة للسلطة الفلسطينية، لأن ما حدث خطأ وليس سياسة ممنهجة لدى السلطة".

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إعداد وتقديم: جيهان لطفي