وزير البيئة اللبناني: الحكومة الجديدة حكومة اختصاصيين ولديها كل الصلاحيات الدستورية

قال الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن الحكومة اللبنانية الجديدة بتركيبتها ونسيجها الحالي هي حكومة اختصاصيين وخبراء، مشيرا إلى أن الوزراء جاءوا من خارج الاصطفافات السياسية.

وأكد ياسين أن الحكومة الجديدة تتمتع بكامل الصلاحيات التي نص عليها الدستور، وجاءت من أجل إنقاذ الوضع المتأزم والمتردي في لبنان.

وأشار إلى أن من مهام هذه الحكومة هو إجراء الانتخابات التشريعية والنيابية والبلدية المقبلة، كما أن من ضمن مهامها أيضا وقف الانهيار الحاد والمتدرج الذي تسرب في لبنان على مدار أكثر من عامين.

للمزيد تابعوا حلقة "لقاء سبوتنيك" لهذا اليوم.

إعداد خالد عبد الجبار ومراسلي سبوتنيك.