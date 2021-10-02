وزير: أزمة الطاقة في لبنان مرحلية ولدينا فرص استثمار مهمة في قطاع الدواء

أعلن وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان أن أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان هي "مجرد أزمة مرحلية، وأنه يتم التخطيط في الوقت القريب لإعادة إمدادات الطاقة تدريجيا، بحيث يصل لبنان في المستقبل القريب بالطاقة إلى وضعها الطبيعي"، مشيرا إلى أن لبنان "يعمل حاليا على استخدام الطاقة البديلة، لتسهيل وتسريع العمل في القطاعات الصناعية المختلفة بالدولة، لدعم الاقتصاد وعجلة الإنتاج".

وفي حديثه لـ "سبوتنيك" أشار بوشكيان إلى أن "الدولة اللبنانية تفتح ذراعيها للمستثمرين، وتمهد الطرق للاستثمارات الجديدة عبر تسهيل معاملاتهم"، مؤكدا أن "لبنان يعد فرصة ذهبية للاستثمار اليوم، بعد الأزمة المالية، حيث أن أي منتج يمكن تصنيعه في لبنان سيكون لديه ميزة الانطلاقة من السوق اللبناني، وهذا حافز كبير لم يكن موجودًا بتلك القوة والزخم في الماضي".

وأوضح أن "قطاع الدواء هو أحد القطاعات المهمة والواعدة بالأسواق اللبنانية وقد تم منح 10 تراخيص لمعامل جديدة" قيد الإنشاء تضاف إلى 12 معملا موجودة بالفعل.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير دولية إلى أن الاقتصاد اللبناني "ربما لن يعود إلى ما كان عليه من قبل"، حيث عمقت كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019.

ويقول الوزير إن "لبنان مؤهل لتجاوز الأزمة، وسيتم تسخير كل النوايا والجهود والخبرات لحلحلة الأوضاع، ونعتبرها أزمة عابرة، نتعلم منها ونسعى لتخطيها للوصول للمرحلة القادمة التي ستكون أفضل للأجيال القادمة".

المقابلة الكاملة في الرابط الصوتي

إعداد وتقديم : وائل مجدي وجيهان لطفي