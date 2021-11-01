مشروع توريد الكهرباء والغاز للبنان من مصر والأردن عبر سوريا لن يكون خاضعا لقانون "قيصر"

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، في حوار خاص مع "سبوتنيك"، إن لبنان وصل إلى المرحلة النهائية لتنفيذ مشروع توريد الكهرباء والغاز من مصر والأردن للبنان، عن طريق سوريا.

وأكد أن الإدارة الأمريكية أعطت رسائل طمأنة للجانب المصري والأردني، بأن العقود التجارية لتوريد الغاز والكهرباء للبنان لا تشوبها أي أزمة، ولن تتأثر بقانون "قيصر" للعقوبات الأمريكي الموقع على سوريا.

وحول الأزمة الحالية بين السعودية ولبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، أكد فياض أن الأزمة لها تأثير كبير وواضح على لبنان، معربا عن أمله أن تكون الأمور بين لبنان والسعودية وكل دول الخليج على أفضل حال، وكذلك مع باقي الدول العربية.

إعداد وتقديم: جيهان لطفي