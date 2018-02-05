هل يستطيع العراق دفع الدول المانحة للاستثمار فيه؟

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن جاهزية الموازنة للعام 2018 للقراءة الثانية، لاتزال الكتل الكردية ترفض هذه الموازنة وتطالب بإعادة نسبة الـ 17 بالمائة المخصصة لإقليم كردستان، كما جرى خلال الأعوام الماضية، وعدم تخفيض هذه النسبة إلى 12.67 بالمائة، كما نص على ذلك مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

وقد جرت في بغداد مباحثات ماراثونية أجراها العبادي مع الكتل البرلمانية الثلاث الرئيسة الشيعية والسنية والكردية لحل اعتراضاتها على موازنة البلاد العامة للعام الحالي قد نجحت في إنهائها عدا ما يتعلق بمطالب الأكراد، حيث فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق.

من جهة أخرى، تضغط الحكومة الاتحادية لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 قبل مؤتمر إعادة إعمار المدن المحررة ـ المقرر عقده في الكويت أواسط شباط/ فبراير الجاري، تجنباً للوقوع في "حرج" أمام المجتمع الدولي والدول المانحة.

فهل تستطيع الحكومة العراقية والبرلمان من تجاوز عقدة إقرار الموازنة قبل مؤتمر إعادة إعمار العراق؟

ضيف برنامج هموم عراقية النائب حارث الحارثي يقول بهذا الصدد:

لازالت جلسات مجلس النواب مستمرة، وموضوع الموازنة مدرج على جدول الأعمال، رغم الخلافات مع الإخوة الكرد وعدم دخولهم قاعة البرلمان. وأعتقد أن مسألة حضور أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب، باستثناء الكرد، سيتم معها التصويت على مشروع قانون الموازنة. فـ الاكراد لم يقتنعوا بهذه الموازنة كون حصة الإقليم اقل من 17% التي اعتمدت في فترات سابقة، على الرغم من عدم وجود دقة في عدد نفوس الإقليم، وعدم وجود تعداد سكاني، وهي مسألة أصبحت بين مد وجزر. هناك توجه بتوزيع الثروات على المحافظات بشكل متساوي، إضافة إلى وجود الكثير من الموظفين الوهميين في قوات البيشمركة وموظفي الدولة في الإقليم، هو السبب الذي دفع بالحكومة إلى جعل حصة الإقليم من الموازنة 12.67%، أما الإقليم فلايزال مصرا على حصته السابقة.

أكدنا ولعدة مرات على الأخوة الكرد من أن تعطيل إقرار الموازنة سوف يلقي بظلاله على مؤتمر الكويت الخاص بإعادة إعمار العراق، لكن لازالوا متمسكين بعنادهم ولا يسمحون بإقرارها، فـ صندوق النقد الدولي والدول المانحة ستتخذ قرارات باردة باتجاه منح العراق وتقديم المشاريع الاستثمارية، بسبب عدم وجود اتفاق داخلي، مما يفقد الشركات والدول الثقة في وضع العراق.

من جانبه يقول ضيف برنامج هموم عراقية الخبير الاقتصادي باسم انطوان:

إن إتفاق الكتل السياسية والبرلمان على الموازنة من شأنه أن يعطي انطباعا جيدا للمستثمرين والمانحين، وسوف يخلق أرضية خصبة لتعزيز الاستثمارات والمنح، وإلا فإن همة الأخيرين سوف تضعف أمام عدم وجود موقف داخلي موحد، وسوف يدور في بال المستثمرين أن هناك مكامن للفساد.

أعتقد أن ما توصل إليه السيد رئيس الوزراء في مباحثاته مع الكتل السياسية، كانت له نتائج إيجابية، وهناك تغيير في مواقف تلك الكتل، فإذا أردنا إقرار موازنة اقتصادية وليست سياسية، فيجب الابتعاد عن لغة ليّ الذراع والضغط من أجل الانتخابات ومصالح سياسية. فالبلد ينتظر موازنة اقتصادية ومهنية.

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إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون