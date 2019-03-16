هل تنتظر مدينة الموصل العراقية تحريرا ثانيا

وقالت اللجنة: أنها "خلصت إلى استنتاجات تؤشر لديها من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهور بيعة جديدة "لداعش" الإرهابي وهجرة جديدة، وهناك انطباع لدى المواطنين بأن داعش سيعود من جديد".
وعن خطر ظهور التنظيم من جديد في مدينة الموصل، يقول ضيف برنامج هموم عراقية على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"هناك تطور في العمليات التي يقوم بها "داعش"، وتنامي في تهديده، لاسيما في ظل إرباك في عملية إدارة الملف الأمني والعسكري، وعدم اكتمال الكابينة الحكومية، هذا ما أخر في استراتيجية الردع المتبناة من وزارتي الداخلية والدفاع، وفي كيفية تأمين إدارة تتكيف مع المتغير الذي تجري، مع وجود ضاغط يتمثل بالحدود العراقية — السورية، التي تشهد عمليات تسلل، ومعنى ذلك أن هناك روافد تصل إلى التنظيم من سوريا باتجاه العراق، لرفع قدرة التنظيم في تأمين الموارد البشرية أو المالية التي تدخل إلى التنظيم عبر هذه المجاميع، فالخطر موجود، والتكتيك الذي يقوم به التنظيم الآن هو خطر، لأنه بدأ يتخذ من المناطق التي تعد خواصر أمنية رخوة كملاذات له، لتكون منطلقا يفتح من خلالها أجنحته والقيام بالتهديد، والأيام التي مضت فيها وضوح للتهديد عبر خلايا التنظيم النائمة، وهو موضوع فيه محاذير، على اعتبار أن تلك الخلايا لديها القدرة على الضرب في مراكز المدن، ومع الادارة المرتبكة في الملفين الأمني والعسكري، يمكن أن تتنامى قدرات التنظيم."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
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