تسجيل
17:36 26 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    هموم عراقية

    هل هناك دول تسعى إلى تخريب الاقتصاد العراقي

    هموم عراقية
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق احتراق أكثر من 770 دونما من محصولي الحنطة والشعير، خلال اليومين الماضيين في محافظات متفرقة من البلاد.

    حقل قمح
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    الكشف عن مفتعل الحرائق العملاقة في حقول أغنى مدن العراق
    ومن المعروف أن العراق في هذا الموسم وصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي من هذين المحصولين، بسبب وفرة مياه الأمطار في موسم الشتاء المنصرم، ما دفع بوزارة الزراعة العراقية إلى التأكيد على أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا "ممنهجة" وتستهدف ثروة البلاد الوطنية، فيما تشير إلى أن تحقيقاتها مستمرة للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

    العراق منذ العام 2003 ولغاية اليوم شهد العديد من الحرائق، بدءا من حرائق بساتين بدرة وجصان مرورا بحرائق بساتين ديالى وصولا إلى حرائق حقول الحنطة والشعير، بعد أن وصل العراق إلى انتاجية جيدة من هذه المحاصيل بسبب وفرة الأمطار، وكان المفروض على الحكومة العراقية أن تدرس أسباب الحرائق لتخرج بنتائج وتحاسب المقصرين، فضلا عن أن الحرائق لم تقتصر فقط على المناطق الزراعية، وإنما شملت بعض دوائر الدولة، ولكن نتائج التحقيقات دائما غير واضحة ومبهمة، فدائما ما تعزى إلى عمل تخريبي أو تماس كهربائي، فعدم وجود قرارات حازمة يؤدي ذلك إلى تكرارها.

    وتابع الهماشي، "حرق محاصيل الحنطة والشعير يمكن أن نرده إلى عدة أسباب، منها المسائل العشائرية بين الفلاحين، أو بسبب بعض الجهات الحكومية المتنفذة عبر مافيات وعصابات مسلحة، كذلك قد تقف وراء تلك الحرائق التنظيمات الإرهابية، لكن المفروض على الدولة بما تمتلكه من وسائل ومؤسسات أن تخرج بنتائج وتضع يدها على الأسباب، حيث أن أخطر ما يهدد الاقتصاد هو الحرائق، فهي تؤدي إلى خسائر مباشرة تتمثل بخسارة الناتج المحلي إضافة إلى تلف البنى التحتية، والتي تحتاج إلى سنين طويلة لإعادة تأهيلها، كما أن الدولة مجبرة على تعويض فلاحيها".

    وأضاف الهماشي، "لا أعتقد أن هذه الحرائق طبيعية، فتكرارها يدل على وجود أيادي خفية تستهدف اقتصاد البلد، من أجل تخريبه. فكل شئ جائز، وما يحدد الفاعل هو التحقيق، وإذا كانت السلطات عاجزة عن التحقيق، فعليها الاستعانة بالخبرات الدولية، ولا يمكن بكل حال من الأحوال استبعاد قضية المؤامرة، حيث توجد العديد من الدول لها فائدة في عدم وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي".

    انظر أيضا:

    ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شمالي العراق
    هل سيكون العراق ساحة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية بدلا من ساحة حرب
    العراق... حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين من عناصر "داعش"
    الكلمات الدلالية:
    الشعير, حرائق, الأمطار, الاقتصاد, وزارة الزراعة العراقية, راديو سبوتنيك, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك