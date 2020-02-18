تظاهرات العراق… عنف مستمر وإدانات دولية

أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عن إدانتها الشديدة إزاء استخدام بنادق الصيد وخراطيش صيد الطيور ضد المتظاهرين، الأمر الذي تسبب "مرة أخرى" في إصابة أعداد كبيرة منهم بجراح خلال الاحتجاجات الأخيرة، داعية السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة.

فهل تستطيع الأمم المتحدة إجبار الحكومة العراقية على إيقاف استخدام العنف؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مجلس إدارة مؤسسة كون للتنمية البشرية والناشط المدني حميد جحجيح:

"كان لممثلة الأمم المتحدة في العراق مواقف إيجابية منذ بداية التظاهرات، لكن موقف الأمم المتحدة هو موقف لا يتعدى بيانات الاستنكار، ولم يتطور إلى غير ذلك".

وتابع جحجيح قائلا: "تستخدم الأمم المتحدة جانبا سياسيا في تعاملها مع ملف تظاهرات العراق، ولا تستخدم الجانب الإنساني، في ظل سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وأضاف جحجيح: "القوات الأمنية وبعض المليشيات ما زالت تستخدم العنف ضد المتظاهرين، ولا يوجد ضغط أممي من أجل منع ذلك".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون