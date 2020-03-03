بعد الفشل في تمرير الحكومة… هل ينزلق العراق نحو منعطف خطير؟

أعلن عادل عبد المهدي، القائم بأعمال رئيس حكومة العراق، أمس الاثنين، تنحيه عن معظم مهامه، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد يوم من سحب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ترشحه للمنصب. فيما بدأ الرئيس العراقي برهم صالح مشاورات لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد اعتذار علاوي.

فلماذا فشل علاوي في تمرير حكومته؟ وهل يتجه العراق نحو منعطف سياسي وأمني خطير؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"إن القوى السياسية عاجزة عن إنتاج حكومة يمكن أن تُطيح بتطلعاتها، لذا يجب حل البرلمان، وإلا سوف تبقى التظاهرات مفتوحة، لأن هناك إصرار على التغيير لدى المتظاهرين."

وأكد المجر أنه "توجد خشية من حصول صدامات مسلحة بين القوى السياسية، في حال خسارتها للسلطة."

وأضاف المجر قائلاً، "قد تكون هناك تدخلات إقليمية ودولية في مسألة تشكيل الحكومة، لأن العراق إذا ما انزلق نحو حرب أهلية، فإنها سوف تمتد إلى خارج الحدود."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون