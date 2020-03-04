بعد تزايد إصابات العراقيين بكورونا... هل بدأ الفيروس يصيب اقتصادهم؟

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تخصيص خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلاد، فيما اتخذت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي ووزارة المالية مجموعة خطوات بشأن الوضع المالي والاقتصادي للبلد، بسبب انخفاض أسعار النفط والطلب العالمي عليه.

فكيف سينعكس تأثير هذا الفيروس على اقتصاد البلاد المتداعي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"العراق من أكثر الدول تأثرا بهذا الإرباك الاقتصادي العالمي، فهو ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين بمبلغ 22 مليار دولار سنويا، وقد انخفض هذا المبلغ بسبب تأثير فيروس كورونا".

وتابع الهماشي بالقول، "أدى تأثير هذا الفيروس إلى خفض أسعار النفط، وكذلك انخفضت السياحة الدينية في البلاد، وأدى إلى إرباك الأسواق المحلية ومؤسسات الدولة، وارتفع العجز المالي من 48 إلى 51٪‏".

وأضاف الهماشي قائلاً، "لا تتوفر لدى وزارة الصحة العراقية الإمكانيات لمواجهة هذا الفيروس، بسبب نقص الموارد المالية الذي يعاني منه العراق".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون