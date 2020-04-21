مع تراجع أسعار النفط… هل يصمد الاقتصاد العراقي؟

بعد الانهيار في أسعار النفط، تسعى وزارة النفط العراقية إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لخفض تكاليف إنتاج النفط، وهذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة تداعيات الازمة التي تواجه السوق النفطية، من تضخم الفائض والمخزون النفطي، وتراجع أسعار النفط وانكماش الصادرات.