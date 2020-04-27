هل يستطيع العراق الاستغناء عن الغاز الإيراني؟

مدّدت الولايات المتحدة، الأحد، لثلاثين يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع الجمهورية الإسلامية، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من إيران.

ويأتي التمديد في وقت تواجه فيه بغداد موجة من الأزمات، لا سيما تدهور أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد ومعضلة تشكيل الحكومة.

فهل ستمدد الولايات المتحدة الاستثناء بعد انتهائه مع دخول فصل الصيف؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع:

"لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بتمديد الاستثناء للعراق مرة أخرى، لذا سيمر البلد بأزمة مضاعفة للأزمات التي يمر بها الآن."

وتابع الشماع بالقول، "لا يستطيع العراق تعويض الاستيرادات من الطاقة الإيرانية، لأن الإرادة السياسية غير موجودة، على الرغم من أن الولايات المتحدة أعطت الوقت الكافي للعراق، من أجل أن يستبدل استيراد الغاز والكهرباء من إيران إلى الدول الخليجية وبأسعار اقل، لكن الحكومة الحالية والحكومات السابقة تحول دون ذلك."

وأضاف الشماع قائلاً، "الولايات المتحدة تدخل الآن في مواجهة عنيفة مع إيران، وتريد إغلاق جميع المنافذ التي تستطيع إيران التنفس من خلالها، ولا اعتقد انها سوف تتفهم حاجة العراق من الطاقة الإيرانية."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون