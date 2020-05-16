مع استمرار هجمات "داعش"… هل يعاد النظر بموضوع انسحاب القوات الأجنبية من العراق؟

واصل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) هجماته على المدن العراقية، حيث فشل في اختراق أسوار ريف خانقين على الحدود العراقية-الإيرانية 3 مرات خلال 24 ساعة، وقد أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، مقتل أربعة عناصر من اللواء 23 أثناء إحباطهم هجوما للتنظيم في محافظة ديالى شمالي شرقي البلاد، فيما قتل عنصرا أمن عراقيين وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطارمية شمالي بغداد.

فما هي أسباب عودة نشاط التنظيم الإرهابي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"في ظل عملية التصدي لفيروس كورونا، فإن أغلب الدول اعتمدت على القوات الأمنية كجهد ساند لعملية مواجهة الوباء، وبالتالي حصل تشتت في الجهد الأمني والعسكري، ويقوم التنظيم باستثمار هذا الأمر."

وتابع الشريفي بالقول، "هناك أسباب أخرى لتنامي نشاط التنظيم الإرهابي غير فيروس كورونا، فالتبدلات السياسية تشكل محفزا لظهور التنظيم مجددا، وتحديدا في العراق، الذي يشهد تراجعا في الأداء السياسي، الذي انعكس على المناطق التي تمثل مجالا حيويا للتنظيم."

وأضاف الشريفي قائلاً، "علاوة على ما سبق من أسباب هناك غياب للعمليات الاستباقية التي كانت تجرى والجهد الدولي الساند لتلك العمليات، وعدم قيام الحكومة بتعزيز القدرات الوطنية خلال فترة الانسحاب التدريجي لقوات التحالف، وقد يعاد النظر بموضوع هذا الانسحاب الذي خلف ثغرة أمنية."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون