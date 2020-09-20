رئيس الوزراء العراقي يبدأ في مواجهة أكبر التحديات

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، إنه يسعى لإعادة هيبة الدولة، وفرض القانون على أعلى المستويات، مؤكدا أنه لا تراجع عن محاسبة الفاسدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دق طبول الحرب ضد الفساد، لافتة إلى أن القوى المهيمنة تخشى على رموزها المتهمة، وتستميت للحيلولة دون المساس برموزها المتهّمة".

فهل تلقى الكاظمي دعما سياسيا داخليا وخارجيا للمضي بحملته هذه؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"السيد الكاظمي في حملته ضد الفساد اعتمد تكتيكا جديدا، فهو لم يبدأ بهذه الحملة فور وصوله إلى السلطة، وإنما مهد الطريق لذلك عبر تطوير الأجهزة الأمنية، معتمدا على الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى".

وتابع المجر بالقول، الحملة تعد بمثابة ضرب أرجل الفساد وليس رأسه، كونها استهدفت ممولي الرؤوس الكبيرة والأحزاب الفاسدة، وهذا بمثابة للأخيرة، ولكن بشكل غير مباشر، وإذا ما توقفت هذه الحملة، فإن مشروع الكاظمي سيزول".

وأضاف المجر قائلا، "هناك ارادات شعبية ومرجعية دينية ودول، اجتمعت كلها خلف الكاظمي لدعمه في الإصلاحات، فواقع العراق الأمني والعسكري تغير، بعد الدعم الإقليمي والدولي له، كما لم يعد الكاظمي مهددا بالإقالة، بسبب حصوله على دعم بعض القوى في البرلمان".

إعداد وتقديم: ضياء حسون