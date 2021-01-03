هل هناك من يهدد تصدير النفط العراقي عبر الخليج؟

حذرت اللجنة المالية النيابية في العراق، أمس السبت، من كارثة اقتصادية مقبلة في البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه لن يسمح بانهيار العراق او إفلاسه كما أفلست دول أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه العراق إلى تهديد جديد، تمثل بالعثور على لغم بحري ملتصق بإحدى السفن العائدة لشركة "سومو" العراقية للتسويق النفطي، ما يهدد ذلك حركة تصدير النفط عبر الخليج.

فإلى أين يتجه الاقتصاد العراقي في ظل توترات الشرق الأوسط؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي:

"هناك خشية من تردي أسعار النفط، إذا ما استمرت تداعيات فيروس كورونا، كما أن التوتر الإيراني الأمريكي قد ينعكس على الداخل العراقي، لذا على البرلمان العراقي أخذ ذلك بنظر الاعتبار".

وتابع قصي بالقول، "ستحدث أزمة كبيرة إذا ما تم تهديد النفط العراقي، وقد شاهدنا ما تعرضت له إحدى الناقلات العراقية، وقد يكون الغرض من ذلك هو خلق قلق في الأسواق النفطية، الأمر الذي يستدعي ايجاد حماية وبدائل للتصدير عبر الخليج العربي".

وأضاف قصي قائلاً، "في حال ما إذا اضطرت الدول إلى حماية ناقلات النفط في الخليج من التهديدات، فإن ذلك سيرفع من أسعار النفط، وهذا يضر بالدول المستهلكة، لذا فإن حماية طرق نقل النفط يعد موضوعا عالمياً".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون