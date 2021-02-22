هل يزيد قانون الموازنة العامة حدة الخلاف بين بغداد وأربيل

اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أمس الأحد، كتل شيعية بعرقلة قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2021، لأغراض سياسية ووضع الكرد أمام خيار الدولة الكردية.

فيما اعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن العلاقات بين بغداد وأربيل ليست في مستوى الطموح، مشدداً يجب أن نشارك الاخوة السنة أيضا في هذه العلاقات وأن نجلس معاً مرة اخرى.

فهل يستطيع البرلمان العراقي إنهاء الخلافات الاقتصادية مع حكومة كردستان؟

عن هذا الموضوع، قال ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر: "المشكلة بين الإقليم وحكومة بغداد تكمن في الدستور العراقي، الذي وضعته أطراف مختلفة كان لديها مشروع تقسيم العراق، ومن هنا تصرف الإقليم بثرواته وفقا لما مكتوب بالدستور، حيث لم يقر لحد الآن قانونا للنفط والغاز".

وتابع المجر بالقول، "اليوم الإقليم عاجز عن سداد ديونه بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم تحقق حلم الانفصال، لذا هو مضطرا للتعامل مع الحكومة العراقية بهذه التركة الثقيلة من الديون، في ظل وضع اقتصادي بائس تعيشه حكومة بغداد، التي تجد نفسها غير ملزمة بسداد ديون الإقليم".

وأضاف المجر قائلا، "الإشكالية تكمن في علاقة الإقليم بالدولة، فهل هي علاقة فدرالية اتحادية أم كونفدرالية، وهذه الإشكالية قديمة وصلت اليوم إلى ذروتها، حيث يتعذر على حكومة الإقليم دفع حتى رواتب الموظفين في كردستان، الأمر الذي يدفعها للالتصاق أكثر بحكومة بغداد".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون