هل أصبحت التظاهرات حالة مزمنة في العراق؟

الآلاف من العراقيين يتظاهرون في العاصمة بغداد للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت ناشطين ولم تتم معاقبة مرتكبيها بعد، رغم وعود السلطات.

وقتل متظاهر برصاص قوات الأمن واُصيب 11 آخرون في صدامات إثر تفريق عناصر قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع.

فما الجديد في التظاهرات الأخيرة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الناشط السياسي والمدني الدكتور بشير الحجيمي:

"ما تميزت به تظاهرات يوم أمس أنها امتلكت حسا أمنيا عاليا وتنظيما أكثر، حيث تعددت ساحات التظاهر، من أجل تشتيت القمع الأمني الحكومي، وكان هناك تنسيق بين محافظات العراق، ومع ذلك تم إدخال بعض المندسين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين."

وتابع الحجيمي بالقول، "تعارض هذه التظاهرات مخرجات الانتخابات البرلمانية القادمة، وترفع شعار إسقاط الحكومة، لكن من دون إحداث فوضى، وذلك عبر إيجاد البديل الملائم وفق الشرعية والقانون، فما حدث بعد اغتيال الوزني ليس كما كان قبل الاغتيال."

وأضاف الحجيمي قائلاً، "هناك قناعة بأن هذه الحكومة والطبقة السياسية لن تعلن عن قتلة المتظاهرين، لذلك نطالب نحن كمتظاهرين بإسقاط هذه الطبقة نهائيا، فلا نؤمن بالإصلاح ولا بالانتخابات التي سوف نسحب شرعيتها من الآن، ومظاهرات يوم أمس تعد من أنجح المظاهرات."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون