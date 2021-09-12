مع قرب موعد الانتخابات… هل يحاول "داعش" ضرب المدن العراقية؟

فيما تعرضت احدى قطعات الحشد العشائري في قضاء العامرية، إلى هجوم من قبل عناصر التنظيم أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر وحرق موقعهم.

فهل يحاول التنظيم الاقتراب من مراكز المدن مع بدء الانتخابات؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:

"حذرنا في وقت سابق من أن التنظيم الإرهابي سيصعد من وتيرة هجماته كلما اقتربنا من موعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل، ذلك أن التنظيم يحاول الاستفادة من الأضواء الإعلامية المسلطة على العراق، كي يوصل رسالة مفادها أنه ما زال رقما صعبا في المشهد الأمني العراقي".

وتابع علو بالقول، "هناك تنسيق بين مفارز التنظيم الإرهابي للقيام بعمليات متزامنة في عدد من المناطق، في إطار استراتيجية الاستنزاف التي أعلن عنها التنظيم في وقت سابق، والتي تهدف إلى انهاك القوات الأمنية العراقية، الأمر الذي يسهل القيام بعمليات إرهابية في المناطق الرخوة".

وأضاف علو قائلاً، "يحاول التنظيم الإرهابي طرق أبواب المدن العراقية منذ مدة بعيدة، خصوصاً العاصمة بغداد، ولاحظنا ذلك في منطقة الطارمية شمالي بغداد، فحصول عمليات إرهابية داخل المدن أمر وارد جدا، كما سيحاول التنظيم استهداف المراكز الانتخابية أو الأجهزة الأمنية التي تحمي تلك المراكز".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون