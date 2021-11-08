هل غيرت محاولة اغتيال الكاظمي قواعد اللعبة في العراق؟

نجا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر أمس الأحد، من محاولة اغتيال تعرض لها باستهداف منزله بـ 3 طائرات مسيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وهي المحاولة التي أدانتها العديد من الدول العربية والعالمية ووصفتها بـالعملية الإرهابية.

وأكد الكاظمي، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، أنه سيتم ملاحقة الذين ارتكبوا محاولة الاغتيال الفاشلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعرفهم جيداً وسيتم كشفهم.

وعن تداعيات محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مركز القرار السياسي هادي جلو مرعي:

"لا أعتقد أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ستدفع نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو طوارئ، ذلك أن المنطقة الخضراء دائما ما تتعرض إلى قصف، علاوة على عدم وجود برلمان يقر حالة الطوارئ، كما أن الكاظمي لم يعد رئيسا للوزراء كي يقرر تشكيل حكومة إنقاذ وطني".

وتابع مرعي بالقول: "إذا حدثت صدامات مسلحة فسنذهب نحو الفوضى، والقوى الغالبة فيها هي من ستقرر مصير الدولة العراقية، فالحكومة اليوم غير قادرة على ضرب قوى مسلحة تمتلك المال والسلاح ومدعومة من قوة نظامية تتمثل بهيئة الحشد الشعبي، لذا لا أعتقد أن الحكومة العراقية ستجازف وتدخل في صدام مع هذه القوى المسلحة، لكن هذه المحاولة قد تدفع الكاظمي إلى التمسك بمواقفه وتعطيه نوع من الحصانة".

وأضاف مرعي قائلا: "تشكيل الحكومة القادمة يراد لها أن تتم من خلال التوافق وليس من باب حكومة الأغلبية، وهذا ليس فقط مطلب القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، بل أن القوى السنية والكردية أيضا تذهب باتجاه التوافق، فهم لا يريدون قوة شيعية متفردة، ويبقى اللاعب الخارجي هو المؤثر، إذ لا تقوم حكومة عراقية من دون التدخل الخارجي".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون