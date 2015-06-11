قيادي في حزب الله: لن يسمح بوجود أي تكفيري على أرض لبنان

أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد، في مقابلة لإذاعتنا اليوم الخميس، أن لا مكان للإرهاب في لبنان، و"سنعمل بكل قوتنا وقوة الحزب وقوة الشعب اللبناني لأن لا يكون موطئ قدم للإرهاب على أرض لبنان الحبيب".

وقال المسئول في "حزب الله" اللبناني، "علمتنا التجربة مع العدو الإسرائيلي، أن أي إحتلال وفرض أي سلطة، أو أي موقف على اللبنانيين، هو أمر مرفوض، ولقد انتصرنا على أكبر قوة عسكرية في المنطقة وهي إسرائيل".

وأضاف، "نخوض هذه المعركة لبقاء لبنان، ولا مجال لبقاء أي تكفيري أو موطئ قدم لعدو على أرض لبنان… هذا قرار الحزب وقرار المقاومة وقرار الشعب اللبناني".

وبخصوص سير المعارك في منطقة "القلمون" وجرود "السلسلة الشرقية"، أشار المقداد، أن الكلام هنا للصورة والحدث، والإعلام يصور، والصورة تتحدث بأن ما جرى من إستبسال في الدفاع عن أرض لبنان وعن منطقة رأس بعلبك والقاع والدفاع عن مواطنينا في البقاع هو أكبر دليل على ذلك،"أعود وأكرر بأنه لن يسمح بوجود أي تكفيري على أرض لبنان".

كما تتضمن الحلقة مقابلة مع الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ فيصل عبد الساتر.

إعداد وتقديم:عماد الطفيلي