نائب لبناني: كل الشكر للمقاومين ولتضحيات الشهداء الذين دفعوا أثمانا باهظة لتحرير الأرض من الإرهابيين

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" حيز التنفيذ صباح الخميس 27 يوليو/ تموز، في جرود عرسال والقلمون، حيث سيغادر من بقي من عناصر "النصرة" وعوائلهم إلى إدلب.

في غضون ذلك، قالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن حالة من الهدوء التام تسود منطقة عرسال وجرودها والتلال والمرتفعات الفاصلة بين مخيمات النزوح السوري في وادي حميد والملاهي، منذ ساعات الفجر الأولى، مع بدء سريان وقف إطلاق النار على جميع جبهات الجرود.

وكان الإعلام الحربي المركزي قد أفاد عن وقف لإطلاق النار على جميع جبهات جرود عرسال بدأ سريانه الساعة السادسة صباح اليوم.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قد أعلن مساء أمس في خطاب متلفز "إننا الآن أمام انتصار كبير ومنجز في جرود عرسال وفليطة"وسيكتمل إن شاء الله عبر الخطوات الأخيرة إما بالميدان أو التفاوض وستعود كل هذه الأرض إلى أهلها وسيأمن الناس جميعا".

للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد.

يقول النائب أمل أبو زيد، في تعليقة على ما حصل في جرود عرسال في الأيام الأخيرة، وهل أن الانتصار كان بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة، طبعا ما حصل في الأيام الأخيرة في جرود عرسال هو ثمرة لهذه المعادلة الذهبية، أو أن البعض يسميها الماسية، لأن الذي حصل هو فخر لجميع اللبنانيين، حتى لبعض اللبنانيين الذين يعترضون، أو لحد ما لا ينظرون بعين الرضى لما قام به المقاومون في جرود عرسال، لكن تحرير الأرض هو حق دستوري مقدس، وهذه التنظيمات الإرهابية المسلحة كانت تحتل جزءا من أراضينا، وبعض هذه الجرود يتاخم الحدود السورية، لذلك هذه المعادلة (الجيش والشعب والمقاومة) أثبتت فعاليتها، وهناك تأييد من معظم شرائح المجتمع اللبناني لما حصل في جرود عرسال، والشكر كل الشكر للمقاومين ولتضحيات الشهداء الذين دفعوا أثمانا باهظة لتحرير الأرض اللبنانية.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي