لماذا يرفض "حزب الله" المشاركة العسكرية الأمريكية في جرود لبنان؟

استهدف الجيش اللبناني فجر يوم السبت 5 أغسطس/ آب، بالأسلحة الثقيلة والمدفعية وراجمات الصواريخ، مواقع ومخابىء مسلحي تنظيم "داعش" في جرود القاع ورأس بعلبك شمال شرق لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مدفعية الجيش اللبناني قصفت بشكل كثيف مواقع المسلحين في جرود رأس بعلبك والقاع تساندها راجمات الصواريخ موقعة إصابات دقيقة بالإرهابيين ومواقعهم.

وكان الجيش اللبناني قد استقدم تعزيزات إضافية إلى مناطق قريبة من خطوط التماس مع التنظيم في جرود القاع ورأس بعلبك لرصد تحركاتهم، فيما قصفت مروحية عسكرية الليلة الماضية تحركاتهم في المنطقة.

كما أشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن راجمات الجيش اللبناني قصفت بشكل كثيف مواقع مسلحي "داعش" في جرد الفاكهة.

للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط

يقول الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط في حديث لإذاعتنا حول توقيت بدء العملية العسكرية ضد المسلحين في جرود لبنان الشرقية، حتى اللحظة لا نستطيع القول إن العملية الرئيسية التي تستهدف تطهير جرود القاع ورأس بعلبك من المسلحين قد بدأت، لكن النار التمهيدية التي يلجأ إليها الجيش اللبناني اليوم بشتى الوسائل، سواء المدفعية والصاروخية أو من قبل الطيران الحربي الذي لديه، هذه النيران لها وظيفتان: الوظيفة الأولى للضغط على المسلحين من أجل إقناعهم بأن قرار تطهيرهم هو قرار جدي وعليهم أن ينصاعوا إليه حتى من غير قتال. والوظيفة الثانية ذات بعد عملاني تبتغي بالنسبة للجيش اللبناني الضغط على المسلحين لمنعهم من التحصن أو إحداث خطوط دفاعية قوية أو القيام بالتحشدات الدفاعية التي تعرقل العملية. فبالتالي يعول الجيش اللبناني على النجاح في الوظيفتين معا، ويستعمل قدرات مؤثرة وفاعلة، ويلجا إلى مدفعيته الدقيقة جدا وصواريخه التي تستهدف كامل بنك الأهداف الذي أعد مسبقا بمواجهة المسلحين.

ويشير حطيط إلى أن سبب رفض "حزب الله" كليا للمشاركة الأمريكية في أي عمل عسكري على الأراضي اللبنانية، لأن الولايات المتحدة غير صادقة في محاربة الإرهاب، وهناك تجربة لها في العراق تشهد على ذلك، فحيث تتدخل أمريكا كانت تدعم الإرهاب. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لا تقدم الكثير، وتريد استثمار النتائج لصالحها بالكامل. كما أن الولايات المتحدة تهدف إلى إقامة منطقة خفض التوتر التي تستند إليها في وجودها، فإذا تدخلت بعملية التحرير، فإنها ستطالب بأن تكون المنطقة المحررة، منطقة لقوات أجنبية، وهذا ما يرفضه "حزب الله"، لذلك فهي في الأداء مرفوضة وفي النتائج غير مقبولة.

تجدر الإشارة إلى أنه صدرعن قيادة الجيش اللبناني — مديرية التوجيه بيانا يؤكد مواصلة وحدات الجيش استهداف مراكز تنظيم "داعش" الإرهابي في جرود رأس بعلبك، براجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة، حيث دمرت عدداً من التحصينات والآليات، وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي