العميد حمدان: تضحيات القوات الروسية العاملة في سوريا ستبقى في ضمير الأوفياء من العرب وأهل سوريا

ما هو الانطباع الذي تركه اللقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بغدانوف؟

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أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين، العميد مصطفى حمدان، في حديث لإذاعتنا بشأن الأوضاع في لبنان والمنطقة، وبخصوص زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقاءه نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بغدانوف ، أكد على أهمية الدور الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بتقديم المساعدة لسوريا والتي أدت إلى نتائج الانتصار بالقضاء على عصابات الإرهاب والتخريب على أرض سوريا التي تؤكد جدية الإستراتيجية الروسية في مكافحة الإرهاب على الصعيد العربي والدولي وأن التضحيات للقوات الروسية العاملة في سوريا ستبقى في ضمير الأوفياء من الأمة العربية وأهل سوريا"، مندداً بـ"المحاولات الأميركية لعرقلة الجهود النهائية الرامية للقضاء على تداعيات الحرب الارهابية في سوريا والتي من الممكن اذا استمرت أن تؤدي الى المزيد من الضحايا الأبرياء والخراب واستفادة واستعادة الدور التخريبي لبقايا البؤر الارهابية ليس فقط على صعيد سوريا والعراق وإنما على صعيد العالم.

كما شدد حمدان على أهمية انعقاد مؤتمر الحوار والسلام في سوتشي وحضور مختلف المكونات السورية ، ليكون هذا المؤتمر فاتحة الحل السياسي في سورية.

وأشار حمدان إلى "إيجابية الدور الروسي الداعم لوحدة اللبنانيين على أرضهم والسيادة الكاملة وتعزيز الحوارات بين مختلف الجهات اللبنانية ، مثنياً على "الدعم الروسي للجيش وقوى الأمن وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية". ولفت حمدان الى الحرص الدائم من قبل الاتحاد الروسي على السلام والأمن والإستقرار في لبنان والحوار الإيجابي بين جميع الاطراف السياسية اللبنانية ودعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كافة لإداء دورهم الفعال في حماية المواطنين اللبنانيين من أي أخطار محتملة تهدد سيادة ووحدة الجمهورية اللبنانية".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي