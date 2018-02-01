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    نافذة على لبنان

    نائب لبناني: لدينا الحق باستخراج الثروات من الأراضي اللبنانية وتوازن الرعب أصبح مهما جدا

    نافذة على لبنان
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    عماد الطفيلي
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    ضيفا الحلقة: عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد؛ ومستشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص؛ والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي

    الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AP Photo/ Bilal Hussein
    "حزب الله" يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في النفط والغاز
    قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن بيروت تستخدم الطرق الدبلوماسية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية بشأن منطقة نفط وغاز داخل منطقة متنازع عليها على الحدود البحرية بين البلدين.

    ودعا عون عقب لقائه اليوم عددا من المسؤولين اللبنانيين للتنبه إلى ما يحيكه "العدو الإسرائيلي ضد لبنان، لا سيما وأن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الإسرائيلية بالإعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية وذلك بذرائع مختلفة".

    وأشار عون إلى أن لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة.

    كان ليبرمان اعتبر خلال مؤتمر حول الأمن عقد الأربعاء، أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود بين البلدين تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان "بكل المقاييس".

    وكان وزير الدفاع الإسرائيلى أفيغدور ليبرمان، قد هدد خلال كلمة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي باجتياح لبنان بريا كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ، واعتبر ان  إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ"تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات".

     يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل ابو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الخصوص:

    الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالإعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة على لبنان ليس بجديد ،  فهي تمارسه  منذ زمن بعيد، والسياسة الإسرائيلية بهذا الصدد شيء معروف، لكن الموقف اللبناني فيما يتعلق بتصريحات ليبرمان كان موقفا موحدا، بدء من موقف فخامة رئيس الجمهورية، مرورا برئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء،وجميع الأحزاب السياسية. طبعا لبنان ثبت حقه فيما يتعلق بالمياه الإقليمية، ويجب أن لا ننسى أن هناك رسالة خطية بعث بها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى الأمم المتحدة في بداية الشهر الماضي يؤكد فيها على حق لبنان في المياه الإقليمية ويحذر من أي خطوة تقوم بها إسرائيل،لإنه كان هناك بعض المعلومات أن إسرائيل تحاول القيام بشيء ما، لكن المناسبة اليوم، هي لإن إسرائيل تعلم أنه سيكون هناك توقيع رسمي على التنقيب في 9 فبراير/شباط للشركات النفطية والغازية مع الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الطاقة ،ولبنان له الحق بذلك. وسوف يقوم بالدفاع عن حقه بكافة الوسائل الشرعية والقانونية. ويجب أن لا ننسى أن الجيش اللبناني يمتلك الان  كل الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى المقاومة، والتي أصدرت أمس بيانا حذرت فيه إسرائيل من القيام باي عمل، لإن توازن الرعب أصبح مهما جدا بهذا الخصوص، والشعب اللبناني جميعه متحد وراء الدولة اللبنانية، لإن هذه الثروة النفطية والغازية هي ثروة لبنانية ، ولدينا الحق باستخراجها من جميع الأراضي اللبنانية ومن المياه الإقليمية.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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    أخبار لبنان اليوم, أخبار لبنان, حزب الله, لبنان, إسرائيل
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