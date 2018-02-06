وزير لبناني: اجتماع الرؤساء الثلاثة أسس لمرحلة جديدة ولخطوات مستقبلية للحفاظ على وحدة اللبنانيين

© REUTERS/ Aziz Taher رؤساء لبنان الثلاثة يتفقون على التحرك دوليا لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اللقاء الثلاثي الذي جرى اليوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط الجاري، في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري ، خصص للبحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، ولاسيما منها التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، والتي تمثلت بعزم إسرائيل بناء جدار إسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على " الخط الأزرق" يتحفظ عليها لبنان، إضافة الى الإدعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة التلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها، وتابع البيان:"تدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الاسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدوديـــة منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب.

وأكد البيان أن "المجتمعين اتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد الاربعاء 7 فبراير/ شباط الجاري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية.

وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والإرتقاء في الأداء السياسي إلى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن.

يقول وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

لا شك أن الاجتماع الذي حصل اليوم بين الرؤساء الثلاثة، أزال غيمة كانت مسلطة على الأجواء السياسية اللبنانية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد التصريحات التي صدرت من هنا وهناك والتي طالت كبار المسؤولين، لا شك أنه أزال هذه الغيمة وأسس لمرحلة جديدة ولخطوات مستقبلية من أجل الحفاظ على وحدة اللبنانيين ووحدة العمل السياسي اللبناني، خاصة وأن لبنان في وضع حساس جدا من خلال ما تشهده المنطقة من تطورات، وأيضا ما يتحضر له من إجراء الانتخابات النيابية القادمة بعد ثلاثة أشهر، لذلك هذه الخطوة أزالت هذا التشنج، وأزالت ما علق في الأذهان خلال الأيام الأخيرة التي تركت أثارا سلبية على الشارع اللبناني.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي