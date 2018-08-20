خبير لبناني: هناك مصلحة متبادلة بين لبنان وروسيا لتسريع عودة النازحين إلى بلادهم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تنظر إلى استقـرار لبنان كأساس للتوازن في المنطقة، مشددا على ضرورة ألا يصبح لبنان رهينة للتدخل الخارجي ومشكلة اللاجئين السوريين.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR مدير الأمن العام اللبناني: المبادرة الروسية بشأن النازحين في طور الترجمة العملية

جاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في ختام المحادثات التي عقداها في موسكو اليوم الاثنين.

وأشاد باسيل بمبادرة روسيا لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ووصفها بأنها المبادرة الدولية الأولى من نوعها، مؤكدا استعداد بيروت للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين.

كما دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الشركات الروسية للمشاركة في تطوير مكامن نفطه وغازه في الجرف البحري اللبناني.

وقال باسيل: "نشجع الشركات الروسية على المشاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز في الجرف اللبناني".

وأكد الوزير أن نجاح الشركات الروسية من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا.

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بشأن اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين 20 أغسطس بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللبناني جبران باسيل:

السلطات الرسمية اللبنانية تسعى إلى عودة النازحين السوريين وإلى توفير الاستقرار في لبنان، لذلك هناك مصلحة متبادلة بين لبنان الرسمي وروسيا من أجل توفير وتسريع عودة النازحين، ولكن للأسف هناك عقبات تقوم بها الولايات المتحدة وأحيانا بعض المنظمات الدولية، أو بعض الأطراف، كورقة ضغط على الحكومة السورية من أجل توفير شروط معينة للمعارضة خلال التسوية السياسية، لذلك وزير الخارجية بما يمثل من شرعية ودعم من رئيس الجمهورية، يعزز هذه العلاقات، وهناك ربما بعض الأطراف المحرجة بالعلاقة مع سوريا، سوف تلجأ إلى الدور الروسي حتى يكون غطاء لعودة النازحين، لأنها لا تريد أن يكون هناك علاقة مباشرة مع الحكومة السورية، لذلك سارع رئيس الحكومة سعد الحريري للتواصل مع الإدارة الروسية، من أجل توفير هذه الشروط حتى يبعد عنه مسألة الاتصال المباشر بالحكومة السورية، لذلك فاللقاء الذي حصل اليوم له أهمية كبرى، لكونه يوفر غطاء رسميا وعمليا لتعزيزعودة النازحين، وتأمين عودتهم إلى بلادهم بطريقة آمنة وسريعة رغم بعض العقبات التي يطرحها البعض سواء في لبنان أو في المحافل العربية والدولية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي