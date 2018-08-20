تسجيل
18:47 20 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    نافذة على لبنان

    خبير لبناني: هناك مصلحة متبادلة بين لبنان وروسيا لتسريع عودة النازحين إلى بلادهم

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 10

    ضيف الحلقة: الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد

    أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تنظر إلى استقـرار لبنان كأساس للتوازن في المنطقة، مشددا على ضرورة ألا يصبح لبنان رهينة للتدخل الخارجي ومشكلة اللاجئين السوريين.

    مدير الأمن العام اللبناني عباس ابراهيم مع أهالي العسكريين المخطوفين
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    مدير الأمن العام اللبناني: المبادرة الروسية بشأن النازحين في طور الترجمة العملية
    جاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في ختام المحادثات التي عقداها في موسكو اليوم الاثنين.

    وأشاد باسيل بمبادرة روسيا لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ووصفها بأنها المبادرة الدولية الأولى من نوعها، مؤكدا استعداد بيروت للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين.

    كما دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الشركات الروسية للمشاركة في تطوير مكامن نفطه وغازه في الجرف البحري اللبناني.

    وقال  باسيل: "نشجع الشركات الروسية على المشاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز في الجرف اللبناني".

    وأكد الوزير أن نجاح الشركات الروسية من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا.

    يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث  لبرنامج "نافذة على لبنان" بشأن اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين 20 أغسطس بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللبناني جبران باسيل:

    السلطات الرسمية اللبنانية تسعى إلى عودة النازحين السوريين وإلى توفير الاستقرار في لبنان، لذلك هناك مصلحة متبادلة بين لبنان الرسمي وروسيا من أجل توفير وتسريع عودة النازحين، ولكن للأسف هناك عقبات تقوم بها الولايات المتحدة وأحيانا بعض المنظمات الدولية، أو بعض الأطراف، كورقة ضغط على الحكومة السورية من أجل توفير شروط معينة للمعارضة خلال التسوية السياسية، لذلك وزير الخارجية بما يمثل من شرعية ودعم من رئيس الجمهورية، يعزز هذه العلاقات، وهناك ربما بعض الأطراف المحرجة بالعلاقة مع سوريا، سوف تلجأ إلى الدور الروسي حتى يكون غطاء لعودة النازحين، لأنها لا تريد أن يكون هناك علاقة مباشرة مع الحكومة السورية، لذلك سارع رئيس الحكومة سعد الحريري للتواصل مع الإدارة الروسية، من أجل توفير هذه الشروط حتى يبعد عنه مسألة الاتصال المباشر بالحكومة السورية، لذلك فاللقاء الذي حصل اليوم له أهمية كبرى، لكونه يوفر غطاء رسميا وعمليا لتعزيزعودة النازحين، وتأمين عودتهم إلى بلادهم بطريقة آمنة وسريعة رغم بعض العقبات التي يطرحها البعض سواء في لبنان أو في المحافل العربية والدولية.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, لبنان, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفائزة باللقب آنا تيليغينا
    تتويج ملكة جمال روسيا للسيدات لعام 2018
    سحب يانصيب - حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
    سحب يانصيب...حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على طريقة ترامب
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك