تسجيل
18:02 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    نافذة على لبنان

    لبنان يرد بالوقائع الميدانية على المزاعم الإسرائيلية

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 20

    ضيفا الحلقة: النائب السابق، مستشار وزير الخارجية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد؛ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب وليد سكرية

    أبلغ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وزيرة الشؤون الخارجية في ​النمسا​ كارين كنيسيل، الّتي استقبلها في قصر بعبدا مع وفد مرافق، أن "الادعاءات الّتي أطلقها رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​ عن وجود قواعد عسكرية وصواريخ في محيط ​مطار بيروت الدولي​، لا أساس لها من الصحة، لكنها تخفي تهديدا إسرائيليا جديدا للسيادة اللبنانية، واستهدافا للمطار الدولي".

    مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
    © AFP 2018 / Joseph Eid
    محلل سياسي: التهديد بقصف مطار بيروت مكلف جدا لإسرائيل ولن تقدم عليه
    ودعا الرئيس عون النمسا ودول العالم، إلى "التنبه لما تخطط له إسرائيل تجاه لبنان لاسيما وأنها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية ولاسيما منها ​القرار 1701​"، لافتا إلى أن "لبنان سوف يواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته".

    من جهة أخرى، رد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على مزاعم رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو خلال خطابه في الأمم المتحدة، حين قال إن لدى "حزب الله" مصانع أسلحة قرب مطار بيروت وعرض صورا لتلك المواقع.

    وقال  باسيل، يوم أمس الاثنين، إن إسرائيل تسعى "لتبرير عدوان آخر" بمزاعم زائفة عن مواقع صاروخية لـ"حزب الله".

    اقرأ أيضا: لبنان يرفض المساس بسيادته الوطنية عبر استخدام إسرائيل لأجوائه للاعتداء على سوريا

    وعقدت الوزارة اجتماعا مع سفراء ودبلوماسيين  أجانب للرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما نظمت  لهم جولة في المواقع التي تحدثت عنها إسرائيل قرب مطار بيروت وتزعم أن لحزب الله مصانع أسلحة بها.

    وصرح باسيل أن نتنياهو يستغل منصة الأمم المتحدة لـ"إطلاق الأكاذيب"، موضحا أن إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم القرار 1701.

    مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
    © AFP 2018 / Joseph Eid
    مطار بيروت الدولي... من "حلم" إلى "كابوس"
    وتابع قائلا "انتهكت أرضنا وجونا وبحرنا ما يقارب 1500 مرة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة".

    ونقل موقع التيار الذي يرأسه باسيل، عن السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين تصريحاته من ملعب العهد، حيث قال "الجولة التي قامت بها وزارة الخارجية مقنعة لنا وليس هناك ما تدعيه إسرائيل".

    وبعد انتهاء الجولة قال باسيل "أنتم كوسائل إعلام شهود على حقيقة ما تم ادعاؤه من قبل إسرائيل"، مضيفا أن لبنان يريد أن يعيش بسلام وقمنا بهذه الجولة لإثبات ما يتعرض له لبنان.

    وأفاد بأن بيروت لن تقصر بالقيام بواجباتها الدبلوماسية والصحافة العالمية هي أكبر رد على نتانياهو، قائلا في السياق إن هناك من لا يستطيع العيش من دون دم وتهجير وحرب.

    وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر  تل أبيب من مغبة استهداف الأراضي اللبنانية، واصفا الضربة المحتملة لمطار بيروت بأنها ستكون "خرقا فظا" للقانون الدولي.

    وردا على سؤال صحفي حول مدى جدية التهديد الإسرائيلي بضرب مطار بيروت بسبب نشر "حزب الله" منشآت عسكرية بالقرب منه، قال لافروف خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أمس الجمعة: "ذلك سيمثل انتهاكا فظا للقانون الدولي، ونحن نعبر عن رفضنا القاطع لمثل هذه الخطوة".

    اقرأ أيضا: خبير عسكري: إسرائيل انصدمت بعد اعتراف "نصر الله" بامتلاك المقاومة مخزونا كافيا من الصواريخ

    وأضاف: "نحذر من أي انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك خرق الأجواء اللبنانية من قبل إسرائيل، الذي يعد بحد ذاته انتهاكا أيضا.

    يقول النائب السابق في البرلمان اللبناني،ومستشار وزير الخارجية اللبناني للشؤون الروسية  أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

    أولا، وبالدرجة الأولى يجب الإشارة إلى أن ما قام به وزير الخارجية جبران باسيل، هو عمل غير مسبوق، لم تقم به أي حكومة لبنانية سابقا، ولا أي وزير للخارجية، علما أن الوزير باسيل قال: نحن قمنا بهذا العمل لمرة واحدة فقط، لإنه عندما كان رئيس الحكومة الإسرائيلية يتكلم في الأمم المتحدة، كنا نحن على متن الطائرة المتوجهة إلى لبنان، وإلا كان سيكون الرد على منبر الأمم المتحدة، هذا أولا. ثانيا، حتما هذه الزيارة أتت في مرحلة دقيقة جدا، لأنه عندما تكلم نتانياهو مشيرا إلى وجود مصانع أسلحة قرب مطار بيروت، ونحن نعرف كلبنانيين ماذا يعني لنا مطار بيروت، من حيث أنه شريان حيوي أساسي لجميع اللبنانيين. ولا تزال ماثلة في ذاكرة اللبنانيين، العدوان الإسرائيلي الذي حدث ضد مطار بيروت منذ عشرات السنين، وأدى إلى تحطيم وتدمير العديد من الطائرات اللبنانية المدنية. لذا كانت الزيارة بوجود عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين العاملين في لبنان، لوضع حد لمزاعم وكذب الحكومة الإسرائيلية متمثلة بنتانياهو، ولكل ما أشار إليه في الأمم المتحدة. وأنا برأيي،كان هناك قناعة لدى الجميع ،عبر عنها السفير الروسي في لبنان السيد  ألكسندر زاسيبكين عندما قال: جئنا ورأينا كذب الإداعاءات الإسرائيلية التي أعلن عنها نتانياهو.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, حزب الله, إسراائيل, بيروت, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك